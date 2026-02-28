Alle 17:25 del 28 febbraio 2026, Astral Infomobilità ha comunicato un'apertura sulla carreggiata del Raccordo Anulare a Roma. La segnalazione riguarda un intervento sulla viabilità che interessa la zona, senza ulteriori dettagli sulle cause o le ripercussioni. La situazione viene aggiornata in tempo reale per consentire agli automobilisti di pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna se ne andiamo con la diramazione Roma Sud Appia mentre in esterna segnaliamo rallentamenti tracce diramazione Roma Sud code per traffico intenso su tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro code sulla Cristoforo Colombo altezza malafede è più avanti all'altezza della viale di Villa li tieni in entrambi i casi in direzione Ostia c'è linea Metromare Domani primo marzo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con corsie per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25

