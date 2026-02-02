La viabilità a Roma resta complicata. Questa sera si segnalano ancora code e rallentamenti su diversi tratti principali, anche dopo la risoluzione di un incidente sul tratto urbano della Roma-Teramo. In alcune zone, come la Prenestina e la Salaria, il traffico scorre a rilento, mentre sulla Flaminia si registrano ingorghi tra via dei Prati Fiscali e il Raccordo Anulare. La situazione si mantiene difficile anche sulla Aurelia, dove persistono code a Casal del Marmo. La rimozione di una segnaletica di cantiere ha invece

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha risolto l'incidente sul tratto Urbano della Roma Teramo Ora si procede a rilento ma per traffico dal bivio per la tangenziale est raccordo anulare in uscita è sul Raccordo Anulare in esterna cosa attratti dal Ostiense alla diramazione Roma sud e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina in internet tra Flaminia Salaria e dalla Nomentana alla Prenestina non lentamente poi dal Aurelia a Casal del Marmo ci spostiamo sulla Flaminia Si procede a rilento da via dei Prati Fiscali al Raccordo Anulare in uscita sull'Aurelia risolto l'incidente in prossimità di via Vinovo permangono le code version raccordo anulare infine sulla statale puntina per la rimozione della segnaletica di cantiere si sono formate code tra via dei rutuli e via Vallelata verso la retina Pandolfo essere infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25

Approfondimenti su Roma Regionelazio

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Regionelazio

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sull'altra turbano ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

Jesolo, Litorale | Raddoppio di via Roma Destra e raccordo Nord verso Cortellazzo: la “rivoluzione” della viabilità d’accesso al litorale entra nel vivo - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Passeggiata di Ripetta, sabato potature x.com