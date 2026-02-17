Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17 | 25

Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di diversi incidenti e veicoli in panne. Questa mattina, sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare, si sono formate code tra Roma Fiumicino e Ostiense, mentre tra Laurentina e Tuscolana si registrano rallentamenti. Un veicolo in panne sulla Cassia Veientana ha causato ulteriori rallentamenti tra via della Giustiniana e Castel de’ Ceveri in direzione Viterbo. Nella zona sud, la via del Mare e il raccordo Vitinia sono congestionati per traffico e lavori in corso. Anche il trasporto marittimo segnala un ritardo: la

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio molto trafficato in queste ore il raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense poi code a tratti tra Laurentina e Tuscolana è ancora tra Prenestina e centrale del latte in interna code tra Cassia Veientana e Salaria a seguire code a tratti tra Nomentana e Appia andiamo sulla Roma Fiumicino si rallenta per traffico intenso tra la Colombo e viale Isacco Newton in direzione del raccordo anulare sulla Cassia Veientana per un veicolo in panne si sono formate code tra via della Giustiniana Castel de' ceveri verso Viterbo e ora andiamo nella quadrante sud della capitale per Chi ha diretto verso il litorale si segnalano rallentamenti pera traffico sulla via del mare 3 raccordo Vitinia sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia ci spostiamo sulla Nettunense poi per un incidente si sono formate code tra il bivio per la Pontina è via Genio Civile In entrambe le direzioni vediamo con il trasporto marittimo laziomar informa che a causa del maltempo oggi soppressa la corsa nave Formia Ponza delle ore 17:30 è tutto dariana crociera Astral infomobilità Grazie dell'attenzione appuntamento a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 17:25Alle ore 17:25 del 2 gennaio 2026, si segnalano disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07:25; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la diramazione Roma Sud si è ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità #Atac Porta di Roma, da domattina cantiere in via Bertinazzi, deviate quattro linee bus (80, 334, 341 e 350) x.com TIVOLI - VIABILITÀ Lunedì impegnativo sulle strade di Tivoli. Traffico rallentato su Viale Roma: si procede, per ora, a senso unico alternato sull'asse viario, interessato, già da qualche giorno, da lavori stradali. #viabilitàNT facebook