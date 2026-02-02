Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16 | 25

Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni. Un incidente sulla Tangenziale ha causato code tra Fiorentina e Tor Cervara in direzione raccordo anulare, anche se l’incidente in esterna è stato ormai risolto. Sulla stessa strada, ci sono rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana per traffico intenso. La Nomentana e la Prenestina rallentano nel tratto tra Casa Vinta e Salaria, mentre sulla Flaminia si procede a passo d’uomo tra via dei Prati Fiscali e il Raccordo Anulare. Proble

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sull'altra turbano della Roma è la causa delle code tra Fiorentina e Tor Cervara direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in esterna permangono code ma per traffico dalla Ardeatina alla Tuscolana interna sempre per traffico intenso tra casa vinta nel Salaria poi si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina ci spostiamo sulla Flaminia Si procede a rilento da via dei Prati Fiscali al Raccordo Anulare in uscita sull'Aurelia coda per un incidente in prossimità di via Vinovo lezione Raccordo Anulare e fine sulla statale Pontina risolto l'incidente tra Spinaceto via di Vallerano direzione raccordo anulare circolazione è regolare in chiusura i cantieri sulla A1 Firenze Roma per consentire i lavori di pavimentazione chiuso il tratto autostradale compreso tra Guidonia Montecelio il bivio per la 24 Roma Teramo in direzione Napoli a partire dalle ore 22 di questa sera fino alle 6 di domani martedì 3 febbraio la chiusura si replica nelle due notti successive le stesse modalità i percorsi alternativi sono consultabili come sempre sulla nostro sito alla pagina dedicata a dargli una Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

