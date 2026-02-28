Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 28 febbraio 2026, l'infomobilità di Astral ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo informazioni sul traffico e eventuali disservizi in tempo reale. La piattaforma della regione Lazio ha diffuso dati utili per chi si sposta in zona, offrendo dettagli sulle condizioni delle strade e sui percorsi consigliati.

Astral infomobilità trovati dalla redazione via infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna nel breve rallentamenti tra Ardeatina e come sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede verso Ostia e code anche su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense genera Scafati direzione Ostia sulla linea Metromare Domani primo servizio potenziato in occasione della Mezza Maratona Roma Ostia con corse straordinarie per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e dei cittadini maggiori dettagli sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura trasporto Però fino alle 21...