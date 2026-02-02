Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 15 | 25

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio. Sul Raccordo Anulare in esterna si sono formate code a causa di un dente rotto, mentre tra Appia e Prenestina si circola a rilento per traffico intenso. Anche tra Tiburtina e Prenestina ci sono rallentamenti. Sulla Roma-Teramo, tra Tor Cervara e il raccordo anulare, il traffico procede molto lentamente. La Pontina è bloccata tra Spinaceto e Vallerano a causa di un incidente, con code in entrambe le direzioni. Intanto, sulla A1 tra Guidonia

Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in esterna un dente la causa delle code tra le uscite Appia Prenestina interna code qui per traffico intenso tra Cassia Veientana installare a seguire rallentamenti tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento studiate Tor Cervara Verso il raccordo anulare andiamo sulla Pontina un incidente causa code da Spinaceto via di Vallerano direzione raccordo anulare siamo in chiusura cantieri sulla A1 Firenze Roma per consentire i lavori di pavimentazione il tratto autostradale compreso tra Guidonia Montecelio il video per la A24 roma-teramo in direzione Napoli a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani martedì 3 febbraio la chiusura si replica nelle due notti successive con le stesse modalità i percorsi alternativi sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Gina Pandolfo e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tra può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

