Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La redazione ha diffuso aggiornamenti sui principali snodi stradali e sulle condizioni del traffico, fornendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. Il servizio si rivolge a automobilisti e pendolari in cerca di indicazioni sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo due incidenti sulla statale Pontina il primo crea chiude tra raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina il secondo causa file all'altezza di Borgo Isonzo nei due sensi di marcia rimosso invece il sinistro su via Ostiense ora la circolazione scorrevole Acilia e Casal Bernocchi nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code qui per traffico intenso tra Laurentina e la diramazione Roma Sud in interna rallentamenti tra Tuscolana e aria sul tratto Urbano della A24.