Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud. Resta comunque da monitorare il traffico sulla Pontina, dove si registrano rallentamenti tra Castello Malaspina e Latina a causa di un incidente. Intanto, sulla A24, si lavora sulla Tor Cervara per verifiche sulle barriere di sicurezza, con chiusure notturne che dureranno fino alle 6 di domani. La viabilità resta intensa, ma nel complesso le strade di Roma funzion

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione generalmente scorrevoli In entrambe le carreggiate raccordo anulare risolto Inoltre l'incidente tra la Roma Teramo e Casilina in carreggiata esterna anche se permangono code residue per traffico all'altezza della diramazione Roma Sud risolto anche L'incidente nel tratto Urbano della A24 tre controllare Tor Cervara con la circolazione ero tornata regolare nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina ancora invece tra Castello Malaspina c'eri tu in direzione di Latina a causa di un incidente in chiusura per i cantieri stanotte sulla Romea per lavori di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza a partire dalle 22 sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud in entrata in uscita per chi proviene da Roma interventi dureranno fino alle 6 di domani mattina e proseguiranno nei prossimi giorni fino al 6 Febbraio sempre nella stessa fascia oraria Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25

Approfondimenti su Roma Casilina

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Casilina

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura sul Raccordo Anulare auto in coda in carreggiata ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

Jesolo, Litorale | Raddoppio di via Roma Destra e raccordo Nord verso Cortellazzo: la “rivoluzione” della viabilità d’accesso al litorale entra nel vivo - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Passeggiata di Ripetta, sabato potature x.com