Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolarizzata sulle principali strade autostrade del territorio regionale Tuttavia sulla carreggiata interna del raccordo anulare permangono e rallentamenti tra le uscite Laurentina e Pontina ci spostiamo nel basso Lazio sulla statale Pontina segnaliamo che nel territorio di Latina per lavori di messa in sicurezza del Ponte la strada è chiusa all'altezza di via Pablo Picasso con traffico deviato su via Franco faggiana tratto chiuso anche in direzione Roma con deviazione sulla complanare Dunque su via Filippo Ferrazza eventuali aperture e chiusure sono effettuate in base alle esigenze di cantiere per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo a Astral Spa fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta parzialmente a Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana infine l'allerta meteo gialla diramato dalla protezione civile della regione Lazio Dalla mattina di oggi e per le prossime 12 18 ore previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro settentrionali Si raccomanda prudenza alla guida da Francesca Loiacono e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento inizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.

