Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-02-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 28 febbraio 2026, alle 07:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi che interessano le principali arterie cittadine e provinciali. L'obiettivo è informare gli automobilisti sulle situazioni attuali per facilitare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assale ipomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di impedimenti in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale segnaliamo solo un incidente su via Salaria che causa code all'altezza di Settebagni In entrambe le direzioni ricordiamo che per uno smottamento via di Fioranello chiusa nel tratto compreso tra via Appia Nuova e via Ardeatina tra il km 19 ed il km 31 nei due sensi di marcia eccetto i residenti in chiusura il trasporto ferroviario nella giornata di oggi sabato 28 febbraio è in programma uno sciopero nazionale di 24...