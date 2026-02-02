Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma. Il raccordo anulare è paralizzato in entrambe le carreggiate, con lunghe code tra via Ardeatina e la Tangenziale Est. Sulla A24, tra Prenestina e Nomentana, ci sono rallentamenti sul tratto urbano, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria si segnalano congestioni in entrata in città. Anche sulla Pontina, tra Laurentina e Castel Romano, si circola a fatica in direzione di Roma. La situazione rimane complicata, e le auto sono ferme o

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su raccordo anulare auto in coda in carreggiata interna tra via Ardeatina mentre l'esterna code tra Prenestina e Nomentana sul tratto Urbano della A24 con letterato Cervara e a tangenziale est In quest'ultima direzione sempre in entrata nella capitale code anche sulla via Flaminia 3 raccordo anulare piaciuto punti in direzione centro fai veramente anche sulla via Salaria 3 fonte di papà e la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo anulare nel quadrante sud della capitale code sulla via Pontina tra via Laurentina Castel Romano in direzione di Roma da dare alle follia tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto.

