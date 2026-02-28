Via Sapri riaperta dopo i controlli sul muraglione con le crepe | Nessun rischio

Dopo alcuni controlli, via Sapri è stata riaperta al traffico. La strada era stata chiusa pochi giorni fa a causa di crepe nel muraglione vicino alla chiesa di Santa Caterina. I tecnici hanno concluso le verifiche e hanno stabilito che non ci sono rischi per la sicurezza. La riapertura è stata decisa senza ulteriori interventi sul muraglione.

A distanza di pochi giorni dalla chiusura, via Sapri è stata riaperta. Non ci sono rischi per la sicurezza sul muraglione crepato di pertinenza della chiesa di Santa Caterina. Lo ha confermato don Giacomo Martino, il parroco, spiegando che sono stati effettuati accertamenti tecnici e che "Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Crepe sul muraglione dietro alla chiesa: strada chiusaGiacomo Martino, parroco della chiesa di Santa Caterina, ha comunicato la chiusura, in via precauzionale di via Sapri e l'avvio dei lavori in breve... La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. I geologi: “Dopo il crollo del ‘97 nessun intervento”Palermo, 27 gennaio 2026 - Non è ancora ferma la frana di Niscemi e anche le case in bilico sul precipizio potrebbero venire compromesse. Una selezione di notizie su Via Sapri. Temi più discussi: Via Sapri riaperta dopo le verifiche sul muraglione: la parrocchia di Santa Caterina rassicura i residenti e annuncia nuovi lavori -; Via Sapri riaperta dopo i controlli sul muraglione con le crepe: Nessun rischio; Oregina, riaperta via Sapri: Nessun rischio di cedimento per il muraglione della chiesa; Frana di Via Napoli: chiude anche Via Sapri. Il comunicato della parrocchia Santa Caterina. Via Sapri riaperta dopo i controlli sul muraglione con le crepeIl parroco della chiesa di Santa Caterina: Le opere di consolidamento strutturale realizzate circa quindici anni fa hanno risolto il problema statico. Lanciato un appello per chi volesse contribuire ... genovatoday.it Via Sapri riapre dopo i controlli sul muraglione di Santa Caterina: verifiche ok, strada di nuovo percorribilePermangono alcune transenne su un tratto di pertinenza comunale. Saranno necessari interventi di risistemazione del muro e di riempimento delle crepe ma i lavori saranno avviati senza indugio per gar ... lavocedigenova.it Via Sapri riapre dopo i controlli sul muraglione di Santa Caterina: verifiche ok, strada di nuovo percorribile x.com Spettacolo teatrale scritto e diretto da Mauro Monni, domani 27 febbraio alle 18:00 negli spazi di SunSpace in via Sapri 68 a La Spezia. Ingresso libero. - facebook.com facebook