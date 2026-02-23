Crepe sul muraglione dietro alla chiesa | strada chiusa

Le crepe sul muraglione dietro alla chiesa di Santa Caterina hanno portato alla chiusura temporanea di via Sapri. La causa è il rischio di crollo, che ha spinto i responsabili a bloccare il traffico per evitare incidenti. Don Giacomo Martino ha annunciato la chiusura come misura di sicurezza, invitando i residenti a usare percorsi alternativi. La situazione rimane sotto osservazione per decidere i prossimi interventi.

Giacomo Martino, parroco della chiesa di Santa Caterina, ha comunicato la chiusura, in via precauzionale di via Sapri e l'avvio dei lavori in breve tempo Don Giacomo Martino, parroco della chiesa di Santa Caterina, ha comunicato la chiusura, in via precauzionale di via Sapri. Lo ha fatto con una nota pubblicata sui social spiegando che, in seguito al recente crollo avvenuto nella zona Gavoglio (a questo link le ultime notizie), alcune persone hanno segnalato ai vigili del fuoco la presenza di crepe sul muraglione di pertinenza della parrocchia. Il prete ha spiegato che le autorità intervenute non hanno ravvisato un pericolo imminente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il paesino della Val Taleggio scivola sul fondo argilloso. Crepe in strada e nelle caseA Vedeseta, frazione di Lavina, le case e le strade si stanno lentamente muovendo verso il torrente Enna.

Leggi anche: "Un avvallamento sul tetto". Chiusa in via precauzionale la chiesa di Capannori

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Frana di Castelletto, il giallo della crepa sul muraglione crollato e il rebus dei ripristini; Crepe sul soffitto dell’asilo Tollot, bambini spostati: la struttura era già monitorata.

Crepe sul muraglione dietro alla chiesa: strada chiusaGiacomo Martino, parroco della chiesa di Santa Caterina, ha comunicato la chiusura, in via precauzionale di via Sapri e l'avvio dei lavori in breve tempo ... genovatoday.it

Muraglione a rischio in via Sapri dietro la chiesa, strada interdetta al traffico e disagi per i residentiMonsignor Giacomo Martino: La parrocchia deve intervenire a sue spese e c’è un preventivo di 50.000 euro, partiamo con i lavori, chi può ci aiuti ... ilsecoloxix.it

Via Sapri chiusa in via prudenziale dopo le segnalazioni di crepe sul muraglione: la parrocchia annuncia lavori immediati genovaquotidiana.com/2026/02/23/via… x.com

Si allarga il fronte della frana di via Napoli, nel quartiere genovese del Lagaccio: nella mattinata c’è stato un ulteriore cedimento del muraglione che era già franato nella notte di giovedì, costringendo oltre 26 famiglie a lasciare il palazzo al numero 72 - facebook.com facebook