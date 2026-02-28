Via Martiri di Bellona tra spaccio furti e degrado Non possiamo più vivere nella paura

Via Martiri di Bellona è teatro di problemi crescenti legati allo spaccio di droga, furti e degrado ambientale. La strada è afflitta da sversamenti illeciti di rifiuti e da un costante senso di insicurezza tra i residenti, che ormai affermano di non poter più vivere nella paura quotidiana. La situazione ha raggiunto un punto critico, influendo sulla vita della comunità locale.

La situazione di via Martiri di Bellona si configura ormai come una vera emergenza urbana. Degrado ambientale, sversamento illecito di rifiuti, attività di spaccio radicate e ripetuti episodi di furti stanno incidendo in maniera significativa sulla sicurezza percepita e sulla qualità della vita. 🔗 Leggi su Casertanews.it Il Pagante: "La movida di Milano sotto attacco, non possiamo vivere nella paura"Eddy Veerus e Roberta Branchini raccontano il loro percorso che li ha portati a diventare un duo conosciuto in tutta Italia e il loro rapporto con la... Sicurezza, commercianti bolognesi in piazza: “Ogni giorno un problema, non possiamo vivere nella paura” | VIDEOSi sono dati appuntamento in piazza Spadolini, davanti alla sede del Quartiere San Donato–San Vitale, ma arrivano da tutta Bologna. Tutti gli aggiornamenti su Via Martiri di. Discussioni sull' argomento SANT’ARPINO: RAPINA A MANO ARMATA IN UN DISTRIBUTORE. 27ENNE DI SANT’ANTIMO (NA) ARRESTATO DAI CARABINIERI.; Santa Maria dell'Agnena, tre comunità unite in un unico respiro spirituale. Via Martiri di Bellona tra spaccio, furti e degrado. Non possiamo più vivere nella pauraIl comitato chiede un tavolo urgente in Prefettura, I residenti denunciano emergenza sicurezza tra ex deposito pullman e ex caserma dei vigili del fuoco occupata ... casertanews.it «La funicolare nella città dei martiri»Immaginare una funicolare a Bellona, nel cuore dell'agro caleno, sarebbe stato fino a qualche anno fa utopistico. E invece la città dei 54 martiri potrebbe essere il primo comune casertano a costruire ... ilmattino.it ONORANZE FUNEBRI GAGLIARDI Via Martiri di Cefalonia, 2/E, Manfredonia 08841951246 - facebook.com facebook Gambizzato dopo una lite in via Martiri di via Fani: pene ridotte in Appello ai cugini Bruno x.com