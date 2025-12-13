Il Pagante | La movida di Milano sotto attacco non possiamo vivere nella paura

Il Pagante torna con il nuovo singolo ‘Milano Cortina’, un brano che anticipa le prossime tappe del tour nei club e negli après-ski italiani. La band denuncia la situazione di insicurezza nella movida milanese, sottolineando l’importanza di vivere la città senza paure e con entusiasmo.

Hanno appena pubblicato l'ultimo singolo, ‘Milano Cortina’, che li porterà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a esibirsi nei club e negli après-ski di tutta Italia. Il Pagante nasce come un gioco, Eddy Veerus (al secolo Edoardo Cremona) e Roberta Branchini ci raccontano gli esordi: un. Milanotoday.it

Dopo aver pubblicato “FOMO” solo pochi mesi fa, Il Pagante sorprende tutti con un nuovo singolo: “Milano Cortina”, realizzato insieme a Ludwig. Il pezzo si diverte a prendere spunto dall’atmosfera olimpica, mentre il video ufficiale regala un cameo a Massimo - facebook.com facebook