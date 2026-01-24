Sicurezza commercianti bolognesi in piazza | Ogni giorno un problema non possiamo vivere nella paura | VIDEO

I commercianti di Bologna si sono riuniti in piazza Spadolini, davanti alla sede del Quartiere San Donato–San Vitale, per discutere delle problematiche legate alla sicurezza. Provenienti da diverse zone della città, hanno espresso la necessità di trovare soluzioni concrete per garantire un ambiente più sicuro, sottolineando come la paura quotidiana stia influenzando la loro vita e le attività commerciali.

Si sono dati appuntamento in piazza Spadolini, davanti alla sede del Quartiere San Donato–San Vitale, ma arrivano da tutta Bologna. Commercianti del centro storico, della zona Mazzini e di altri quartieri hanno partecipato al sit-in promosso da Una Bologna Che Cambia per denunciare insicurezza.

