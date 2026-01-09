Frontale tra auto e furgone sulla via per San Fermo | due feriti in ospedale

Nella mattinata di oggi, alle 9.45, si è verificato un incidente stradale sulla via per San Fermo a Como, coinvolgendo un’auto e un furgone in collisione frontale. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, alle 9.45, a Como, lungo la via per San Fermo, dove si è verificato un incidente stradale frontale tra un'auto e un furgone.Nello scontro sono rimasti feriti due uomini di 54 e 60 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di San.

San Fermo, frontale tra auto e furgone: due persone ferite - 45 a San Fermo della Battaglia, in via per San Fermo, per uno schianto frontale tra un’auto e un furgone. comozero.it

San Fermo della Battaglia, scontro frontale tra auto e furgone - 45, a San Fermo della Battaglia, lungo via per San Fermo, dove si è verificato un incidente stradale frontale che ha coinvolto un’ ... ciaocomo.it

