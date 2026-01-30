Verso Sorrento-Catania i convocati di mister Toscano | 21 calciatori a disposizione
Domani il Catania scende in campo contro il Sorrento allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Mister Toscano ha convocato 21 giocatori e punta a portare a casa i tre punti nella partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato Serie C. La squadra si prepara con attenzione, mentre i tifosi attendono con fiducia il fischio d’inizio alle 14.30.
In vista della gara con il Sorrento, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza e valevole per la ventiquattresima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, l'allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha convocato ventuno calciatori.Di seguito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
