La FIFA annuncia una grossa novità per i Mondiali 2026 | le partite saranno ‘divise' in quattro tempi

La FIFA ha stabilito che nei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, al minuto 22 sia del primo che del secondo tempo ci sarà l'hydration break. Una novità che nasce per salvaguardare i calciatori e che di fatto spacchetterà in due i tempi di ogni partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

