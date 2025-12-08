La FIFA annuncia una grossa novità per i Mondiali 2026 | le partite saranno &#8216;divise' in quattro tempi

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La FIFA ha stabilito che nei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, al minuto 22 sia del primo che del secondo tempo ci sarà l'hydration break. Una novità che nasce per salvaguardare i calciatori e che di fatto spacchetterà in due i tempi di ogni partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

