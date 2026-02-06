L’Inter saluta ufficialmente uno dei suoi giocatori. Dopo appena un anno e mezzo, l’annuncio è arrivato: il calciatore lascia il club. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che hanno visto il suo addio come un addio definitivo alla maglia nerazzurra. La società non ha ancora rivelato i dettagli, ma il giocatore ha già ringraziato i tifosi e l’ambiente interista, lasciando intendere che la sua esperienza si conclude qui.

L’avventura in nerazzurro è durata appena un anno e mezzo È arrivato un po’ a sorpresa l’annuncio ufficiale del diretto interessato: la sua avventura all’Inter è finita. È finita dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 20 presenze. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tutte con la Primavera, di cui 4 in Youth League. Già, perché parliamo di un calciatore che in questi ultimi 18 mesi non ha mai esordito in prima squadra, seppur con essa si è allenato qualche volta in quel di Appiano Gentile. Thiago Romano lascia l’Inter quattro mesi prima di compiere vent’anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio UFFICIALE all’Inter: “Un orgoglio indossare questa maglia”

Approfondimenti su Inter Maglia

Diouf, centrocampista dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni in vista della partita contro il Lecce, esprimendo il suo orgoglio di indossare la maglia nerazzurra e di giocare a San Siro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter Maglia

Argomenti discussi: Matías Vecino al Celta Vigo: ufficiale l'addio alla Lazio, contratto fino al 2027; Lucas Paquetá dice addio alla Premier League e torna in patria: accordo con il Flamengo; Lookman all'Atletico Madrid, cosa ha portato all'addio all'Atalanta: dal rapporto non felice con Gasperini e Juric alla voglia estiva di Inter; Addio di Lookman all'Atalanta, va all'Atletico. Lo strano saluto di Icardi alla curava del Galagtasaray: lo aspetta la Juve?.

Addio UFFICIALE all’Inter: Un orgoglio indossare questa magliaInter addio: il calciatore ufficializza su Instagram la fine della sua avventura con la maglia nerazzurra. I dettagli ... calciomercato.it

Addio definitivo all’Inter, ufficiale: firma con il BarcellonaNiente da fare per l'Inter: la notizia è appena arrivata e lascia tutti i tifosi nerazzurri letteralmente a bocca aperta ... calciomercato.it

Ufficiale l'addio di Vannacci alla Lega per fondare il suo partito Futuro Nazionale. La reazione di Salvini facebook

Gas dalla Russia addio, REPowerEU pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale x.com