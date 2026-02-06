Addio UFFICIALE all’Inter | Un orgoglio indossare questa maglia

L’Inter saluta ufficialmente uno dei suoi giocatori. Dopo appena un anno e mezzo, l’annuncio è arrivato: il calciatore lascia il club. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che hanno visto il suo addio come un addio definitivo alla maglia nerazzurra. La società non ha ancora rivelato i dettagli, ma il giocatore ha già ringraziato i tifosi e l’ambiente interista, lasciando intendere che la sua esperienza si conclude qui.

L’avventura in nerazzurro è durata appena un anno e mezzo È arrivato un po’ a sorpresa l’annuncio ufficiale del diretto interessato: la sua avventura all’Inter è finita. È finita dopo un anno e mezzo in cui ha collezionato 20 presenze. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tutte con la Primavera, di cui 4 in Youth League. Già, perché parliamo di un calciatore che in questi ultimi 18 mesi non ha mai esordito in prima squadra, seppur con essa si è allenato qualche volta in quel di Appiano Gentile. Thiago Romano lascia l’Inter quattro mesi prima di compiere vent’anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

