Milan Jashari dopo la vittoria sul Lecce | Sempre orgoglioso di indossare questa maglia
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che ogni partita sia dura in questo campionato. Oggi è stata dura, abbiamo vinto con merito. Penso che avremmo meritato di vincere più di 1-0, ma sono contento per il primo gol di Niclas Füllkrug qui davanti al nostro pubblico a 'San Siro'". "Sono sempre orgoglioso di indossare questa maglia, oggi è stata la mia prima a San Siro dall'inizio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Jashari: "Spero presto di poter giocare con Modric. Posizione? 6, ma anche 8. Faccio quello che chiede il mister" - Queste le parole del centrocampista svizzero, oggi partito titolare al posto di Modric. milannews.it
’’ La formazione ufficiale del Milan che affronterà il Lecce: riposo per Modric, c’è Jashari al suo posto. Estupinan a sinistra, in attacco torna la coppia Pulisic-Leao. Ancora fuori Pavlovic #milanlecce #milanpress - facebook.com facebook
XI MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leao XI LECCE: Falcone; Ndaba, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. #SerieA 20:45 x.com
