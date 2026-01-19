Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria contro il Lecce durante l’intervista a 'Milan TV'. Dopo la partita della 21ª giornata di Serie A allo stadio San Siro, Jashari ha espresso il suo entusiasmo e il senso di orgoglio nel rappresentare il club rossonero, sottolineando l’importanza di questa prestazione per la squadra e i tifosi.

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che ogni partita sia dura in questo campionato. Oggi è stata dura, abbiamo vinto con merito. Penso che avremmo meritato di vincere più di 1-0, ma sono contento per il primo gol di Niclas Füllkrug qui davanti al nostro pubblico a 'San Siro'". "Sono sempre orgoglioso di indossare questa maglia, oggi è stata la mia prima a San Siro dall'inizio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari dopo la vittoria sul Lecce: “Sempre orgoglioso di indossare questa maglia”

Leggi anche: Cagliari, Zappa: «Orgoglioso delle 200 presenze con questa maglia. Sul Milan dico solo una cosa»

Leggi anche: Elimoghale svela: «Sogno l’esordio in Serie A e in Champions, ma resto concentrato sul presente. Italia? Indossare questa maglia mix di orgoglio e responsabilità»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Jashari: "Spero presto di poter giocare con Modric. Posizione? 6, ma anche 8. Faccio quello che chiede il mister" - Queste le parole del centrocampista svizzero, oggi partito titolare al posto di Modric. milannews.it