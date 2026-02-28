A Verona, il Napoli si prepara con tre recuperi importanti: Akpa Akpro, Gagliardini e Valentini sono tornati a disposizione. Sammarco ha reintegrato il francese dopo la squalifica, mentre Orban rimane ancora fuori. Bowie si avvicina a una conferma in formazione. La squadra si allena in vista della prossima sfida, con alcune variazioni nel roster rispetto alle ultime uscite.

Tre giocatori recuperati nel Verona per la partita con il Napoli. Rientra Akpa Akpro, dopo un turno di squalifica, e ci sono Gagliardini e Valentini, stoppati in queste settimane dagli infortuni. Maglia da titolare in vista per i due centrocampisti, da valutare l’inserimento del difensore argentino. Resta aperta la scelta per l’attacco, con la certezza di una maglia dal via per Bowie e Orban che sconta la seconda giornata out seguita all’espulsione nella gara con il Parma. Sarr e Mosquera sono in ballottaggio. Al Bentegodi, l’Hellas ha vinto soltanto una volta in tutta la stagione (il 3-1 con l’Atalanta), due in totale in quattordici mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, tre recuperi per il Napoli: Akpa Akpro, Gagliardini e Valentini

Verona, Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro pronti per il NapoliIl Verona prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 28 febbraio.

Verona, Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le paroleMaterazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions...

Approfondimenti e contenuti su Akpa Akpro.

Temi più discussi: Sassuolo - Verona (3-0) Serie A 2025; Calcio, Sassuolo-Verona 3-0: gialloblù, altra batosta, l'Hellas non dura un tempo e la B è sempre più vicina; La Primavera dell'Hellas perde colpi: battuta in casa del Monza; Fiorentina, le condizioni di Gosens: il report medico.

Verona, parla Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le dichiarazioniVerona, parla Sammarco: «Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro». Le dichiarazioni Il Verona prosegue la preparazione verso la sfida di sabato 28 febbraio contro ... calcionews24.com

CdS – Verona, Sammarco recupera un titolare per il Napoli: i dettagliPaolo Sammarco recupera Lovric per Verona-Napoli. Non saranno invece del match Belghali, Bernede e Lirola. Lo riporta Il Corriere dello Sport ... mondonapoli.it

DA VERONA - Per la sfida contro il Napoli tornano Gagliardini, Akpa Akpro e Valentini ift.tt/QrkMh9v x.com

Al Bentegodi arriva il Napoli. Sammarco conta i suoi: «Recuperiamo Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro, che torna dalla squalifica». #veronanetwork - facebook.com facebook