verona gagliardini valentini e akpa akpro pronti per il napoli

Il Verona sta ultimando i preparativi per la partita contro il Napoli, che si terrà sabato 28 febbraio. In vista di questa sfida, Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro si sono allenati con il gruppo. La squadra continua a lavorare per affrontare al meglio l’impegno in programma tra pochi giorni.

Il Verona prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 28 febbraio. La squadra rossoblù cerca punti preziosi per restare agganciata alla zona salvezza, nonostante una lunga lista di infortuni che condiziona la disponibilità complessiva. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore ha aggiornato sulle condizioni dell’infermeria e sul momento delicato che sta vivendo il gruppo, offrendo una lettura chiara delle dinamiche interne e delle opzioni tattiche. Per la sfida contro il Napoli tornano a disposizione Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro, quest’ultimo rientrando dalla squalifica. Il lavoro della settimana è stato orientato a inserire questi elementi nel contesto di squadra, valutando come combinarli con Bowie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

