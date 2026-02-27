Verona Sammarco | Per la sfida contro il Napoli recuperano Gagliardini Valentini e Akpa Akpro Le parole

A Verona, Sammarco ha annunciato che Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro saranno disponibili per la partita contro il Napoli. Questi tre giocatori si sono allenati regolarmente e sono stati inseriti nella lista dei convocati. La squadra si prepara quindi a affrontare la prossima sfida con alcune novità tra gli uomini disponibili.

