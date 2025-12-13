Fiorentina-Hellas Verona probabili formazioni È già quasi un' ultima spiaggia

Domani, 14 dicembre, Fiorentina e Hellas Verona si affrontano in una partita cruciale per la lotta alla salvezza. La sfida rappresenta un appuntamento fondamentale per entrambe le squadre, con i tre punti in palio che potrebbero influenzare significativamente il loro andamento in classifica. Ecco le probabili formazioni e le principali novità della sfida.

Quella di domani, 14 dicembre, tra Fiorentina ed Hellas Verona è a tutti gli effetti una sfida decisiva per la salvezza. Allo stadio Franchi, nel match valido per la 15ª giornata di Serie A, si affrontano le ultime due squadre in classifica. I viola sono ultimi a 6 punti e ancora senza vittorie. Veronasera.it

Fiorentina-Hellas Verona, le probabili formazioni: gioca Gudmundsson, Orban dalla panchina - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina- tuttomercatoweb.com