Napoli Hellas Verona 2-2 riesce solo a metà la rimonta per gli uomini di Conte Annullato un gol ad Hoijlund

Nel match tra Napoli e Hellas Verona, terminato 2-2, gli uomini di Antonio Conte sono riusciti a recuperare parzialmente uno svantaggio, ma non sono riusciti a completare la rimonta. Durante la partita, un gol di Hoijlund è stato annullato, influenzando l’esito finale dell’incontro. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, con un risultato che rispecchia un confronto combattuto e aperto.

Napoli Hellas Verona si è conclusa con il risultato di 2-2: riesce solo a metà la rimonta agli uomini di Antonio Conte. Annullato un gol ad Hoijlund. Al Maradona Il Napoli non è andato oltre il 2-2 contro l'Hellas Verona. Un pareggio decisamente amaro per gli azzurri, che sprecano una ghiotta occasione casalinga per mettere pressione alle rivali di vertice. La gara si è rivelata molto più complicata del previsto per i partenopei, sorpresi dall'approccio aggressivo degli scaligeri guidati da Paolo Zanetti. Gli ospiti hanno gelato lo stadio sbloccando il match già al 16? grazie a Martin Frese, esterno sinistro bravo a finalizzare un'azione corale.

