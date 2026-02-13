Il nome di McTominay compare tra le possibili scelte di formazione del Napoli per la partita contro la Roma, prevista domenica sera al Maradona, a causa di una lieve indisposizione che lo ha messo in dubbio nelle ultime ore. I tecnici delle due squadre stanno valutando le strategie più adatte, cercando di mettere in campo le formazioni migliori per questa sfida decisiva della 25ª giornata di Serie A. La tensione cresce mentre si avvicina il fischio d’inizio, con i tifosi che aspettano di scoprire se il centrocampista scozzese sarà in campo.

Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Provedel svela: «Sarri? E’ sempre stato molto determinato e affamato! Atalanta è una squadra fortissima. Sui rigori.» Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Napoli Roma, le scelte per la super sfida di Serie A! McTominay ci sarà? Le ultimissime

Spalletti sta decidendo le formazioni per la sfida di questa sera all’Allianz Stadium.

Ecco le probabili formazioni di Juve Pafos, con tutte le ultime novità sulle scelte di Spalletti per la sfida di Champions.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Napoli-Roma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli, McTominay ci sarà con la Roma? Le ultime.

Probabili formazioni Napoli-Roma: rischia Buongiorno, le decisioni su McTominay e DybalaProbabili formazioni Napoli Roma - Le possibili scelte di Conte e Gasperini per il match della 25^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Dove vedere Napoli-Roma? Orario, canali TV, streaming e formazioniRoma-Cagliari: la programmazione su Sky e DAZN, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul posticipo della 25esima giornata di Serie A ... money.it

Napoli-Roma Sfida tra bomber ! Chi preferisci Malen Højlund - facebook.com facebook

#NapoliRoma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di #Gasperini #ASRoma x.com