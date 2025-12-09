Probabili formazioni Benfica-Napoli | le scelte di Conte come sta McTominay e dove vedere la partita

Napolissimo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prove di formazione. Antonio Conte non fa calcoli e punta sulla continuità. Secondo le ultime da Castel Volturno, contro il Benfica   scenderà in campo lo stesso Napoli che ha vinto il big match di campionato. Fiducia al 3-4-3 con Scott McTominay costretto agli straordinari a centrocampo e il tridente leggero Neres-Hojlund-Lang. Ricordiamo che la gara è visibile esclusivamente su Amazon Prime Video. Conte si affida alle certezze: squadra che vince non si tocca. L’emergenza infortuni ha un lato positivo: ha tolto ogni dubbio di formazione. Con la rosa ridotta all’osso a centrocampo, Antonio Conte ha trovato un assetto che funziona e intende mantenerlo anche in Europa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

probabili formazioni benfica napoli le scelte di conte come sta mctominay e dove vedere la partita

© Napolissimo.it - Probabili formazioni Benfica-Napoli: le scelte di Conte, come sta McTominay e dove vedere la partita

News recenti che potrebbero piacerti

probabili formazioni benfica napoliBenfica-Napoli: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni. Mourinho contro Conte - Il Napoli viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo le vittorie contro Roma e Juventus in campionato ma adesso deve focalizzarsi sulla trasferta di Champions League contro il Benfica. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Benfica Napoli