Probabili formazioni Benfica-Napoli | le scelte di Conte come sta McTominay e dove vedere la partita

Le prove di formazione. Antonio Conte non fa calcoli e punta sulla continuità. Secondo le ultime da Castel Volturno, contro il Benfica scenderà in campo lo stesso Napoli che ha vinto il big match di campionato. Fiducia al 3-4-3 con Scott McTominay costretto agli straordinari a centrocampo e il tridente leggero Neres-Hojlund-Lang. Ricordiamo che la gara è visibile esclusivamente su Amazon Prime Video. Conte si affida alle certezze: squadra che vince non si tocca. L’emergenza infortuni ha un lato positivo: ha tolto ogni dubbio di formazione. Con la rosa ridotta all’osso a centrocampo, Antonio Conte ha trovato un assetto che funziona e intende mantenerlo anche in Europa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

