antonio conte e il napoli sono una sola cosa corsport

Antonio Conte, riconosciuto come uno dei principali tecnici italiani, ha instaurato un rapporto stretto e profondo con il Napoli. Il Corriere dello Sport sottolinea come il suo ruolo di condottiero abbia contribuito a rafforzare l’identità e la coesione della squadra, evidenziando l’importanza della sua presenza nel percorso di crescita e successi del club partenopeo. Un legame che, secondo molte analisi, rappresenta una delle chiavi del suo attuale rendimento.

Il corriere dello Sport tesse l'elogio di Antonio Conte, del suo rapporto con la squadra e del suo ruolo di condottiero. Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa: lo stesso corpo, la stessa anima, la stessa irriducibile forza. La notte di San Siro è stata folle: due volte sotto, due volte testa a testa, la furia dopo il rigore, l'inevitabile espulsione dopo l'exploit contro arbitro e quarto uomo, e per finire la festa meritata. Adesso però il condottiero sarà costretto ad abbandonare la panchina almeno domani contro il Parma e poi si saprà oggi con il responso del giudice sportivo, a causa dell'espulsione rimediata a San Siro.

Antonio Conte risolve Inter-Napoli attaccandosi al fratello Gianluca e alla balaustra, ma rischia grosso per il rosso - L'allenatore del Napoli Antonio Conte espulso ha raggiunto ed è rimasto con suo fratello Gianluca, il suo braccio destro, chi è ... sport.virgilio.it

Inter-Napoli 2-2, Antonio Conte: «Una vera squadra» - Il rumore dei nemici, come da sua antica definizione, è ora un frastuono in più, gli avvelena queste ore di passione per un primo posto messo in discussione proprio da ... ilmattino.it

Prima la rabbia per il rigore concesso all’Inter e l’espulsione, poi l’esultanza per il pareggio di McTominay. Antonio Conte is on fire - facebook.com facebook

Il futuro di Lorenzo #Lucca sembra sempre più lontano da Napoli! L'attaccante classe 2000 sembra ormai totalmente fuori dalle rotazioni di Antonio Conte, Mourinho spinge per lui x.com

