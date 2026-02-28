Verona-Napoli Conte preoccupato nel primo tempo | cambi nell’intervallo?

Nel primo tempo della partita tra Verona e Napoli, l’allenatore partenopeo ha espresso preoccupazione e potrebbe apportare cambiamenti durante l’intervallo. Il Napoli è riuscito a segnare con Rasmus Hojlund, che ha trovato la rete dopo aver trascorso tre partite senza segnare tra campionato e coppa. La squadra si prepara a riprendere la gara nel secondo tempo.

Il Napoli ha sbloccato la sfida contro il Verona con Rasmus Hojlund, che è tornato al gol dopo tre partite a secco tra campionato e Coppa Italia. Un approccio alla gara straordinario, dato che il gol è arrivato a soli due giri d’orologio dal fischio d’inizio di Andrea Colombo. Poi, però, i ritmi sono un po’ calati. Antonio Conte ha esultato per la rete del suo attaccante, ma subito dopo ha spronato i suoi a fare di più: “Dai oh, dai eh”, è arrivato forte e chiaro dalla panchina. Tuttavia, la squadra ha continuato ad attaccare senza troppo successo. L’allenatore proverà ad intervenire nell’intervallo per evitare brutte sorprese nella ripresa. Il Verona non ha avuto grandi occasioni, ma quando ha recuperato il pallone si è reso pericoloso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

