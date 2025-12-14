Diretta gol Serie A LIVE | Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-0 fine primo tempo

Segui live le emozioni della quindicesima giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona. Resta aggiornato sulla cronaca, i gol e i risultati delle partite, con sintesi e tabellini. Tutto ciò che devi sapere sul campionato italiano, solo su Calcionews24.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-0, fine primo tempo Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A con altri match della 15a giornata. In campo nella giornata di oggi Milan Sassuolo, Udinese Napoli, Fiorentina Verona, Genoa Inter e Bologna Juventus. Segui la LIVE di Diretta gol Serie A . Calcionews24.com RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il via dei posticipi! Diretta gol live score (domenica 14 dicembre 2025) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 14 dicembre 2025, per la 16^ giornata. ilsussidiario.net

