Napoli rimonta a metà | primo tempo da incubo il pari col Verona è un passo indietro

Il Napoli affronta una sfida difficile contro il Verona, conclusa con un pareggio che rappresenta una battuta d’arresto. Dopo un primo tempo complicato, la squadra ha tentato una rimonta nella ripresa, ma non è riuscita a completare l’operazione. Un risultato che lascia alcune riflessioni sulla prestazione complessiva e sugli aspetti da migliorare nelle prossime partite.

Tempo di lettura: 2 minuti Sembrava avere tutti i crismi della grande remuntada: sotto di due gol al riposo in casa col Verona, nella ripresa il Napoli ha apparecchiato e, per certi versi anche assaporato, l'impresa. Alla fine il pari sta stretto agli azzurri che hanno steccato il primo tempo patendo la vivacità offensiva degli scaligeri. Ad onore del vero, gli azzurri hanno trovato la via della rete ben 4 volte nella ripresa, ma in due occasioni è stato il Var a strozzare in gola l'urlo dei 30mia del Maradona. In occasione del gol annullato ad Hojlund resta qualche dubbio su un presunto tocco di mano del centravanti danese.

