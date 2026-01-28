Napoli-Chelsea parla Conte | Daremo tutto! poi l’annuncio su Lukaku

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in Champions League. Antonio Conte, presente in tv prima della partita, promette di lottare fino all’ultimo secondo: “Daremo tutto!” Poco dopo, l’allenatore annuncia anche novità su Lukaku, che potrebbe partire titolare o essere in panchina. La sfida si fa sempre più calda.

Il Napoli sta per scendere in campo contro il Chelsea in questa notte di Champions League e, per l’occasione, ai microfoni di ‘Prime Video’ ha parlato Antonio Conte. Di seguito le parole del mister. Napoli-Chelsea: parola a Conte nel pre-partita. Queste le parole del mister a ‘Prime Video’: “Oggi dobbiamo dare tutto: è ovvio, quando dai tutto non è detto che porterai a casa il risultato giusto, ma io voglio uscire dal campo a testa alta” Poi ancora, anche su Lukaku: “Non credo che altre squadre al mondo abbiano mai vissuto la nostra situazione. Siamo con 13 giocatori di movimento: 10 giocheranno e 3 andranno in panchina, tra cui Romelu che ha solo 15 minuti nelle gambe.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Antonio Conte ha annunciato in conferenza l’inserimento di Lukaku nella rosa del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Conte: 'Contro il Chelsea ci giochiamo tutto'. VIDEO; Conte furioso attacco a Spalletti: Ci ha mancato di rispetto, stia attento quando parla. Non mi sarei mai permesso!; Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: la conferenza di ?Rosenior; Pronostico Napoli-Chelsea quote analisi 8ª giornata Champions.

Napoli-Chelsea live dalle 21, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e RoseniorIl clamoroso pareggio del Napoli contro il Copenaghen ha complicato i piani europei degli azzurri, chiamati a un miracolo per continuare il cammino in Champions League. Il Napoli infatti, oltre ... leggo.it

Napoli-Chelsea, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni, Conte se non vince è fuoriNAPOLI - Il Napoli si gioca il futuro in Champions League contro il Chelsea in un match senza appello: la vittoria garantirebbe il passaggio del turno, mentre la sconfitta decreterebbe l'eliminazione. tuttosport.com

FOTO SHOW NM - Napoli-Chelsea, il nostro focus da bordocampo - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com