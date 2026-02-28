Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli sono state rese note: Paolo Sammarco e Antonio Conte hanno deciso gli undici titolari per entrambe le squadre. La partita si svolge con il modulo 3-4-2-1, confermato da Conte. Le squadre si preparano a scendere in campo con le formazioni ufficiali già annunciate.

Sono ufficiali le scelte di Paolo Sammarco e Antonio Conte per la sfida tra Hellas Verona e Napoli. Il tecnico scaligero si affida al 3-5-2 con Montipò tra i pali e il trio difensivo formato da Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson. A centrocampo spazio a Oyegoke e Bradaric sulle corsie, con Akpa-Akpro, Gagliardini e Harroui in mezzo. In attacco la coppia Bowie-Sarr. Conte risponde con il collaudato 3-4-2-1: Meret torna titolare in porta. Davanti a lui Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. Sulle fasce Politano e Spinazzola, con Lobotka ed Elmas in mediana.

© Napolipiu.com - Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma il 3-4-2-1

