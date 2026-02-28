Napoli emergenza infortuni anche contro il Verona | 6 assenti al Bentegodi! Conte prepara questa formazione titolare Ultimissime

Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona al Bentegodi con sei giocatori assenti a causa di infortuni, situazione che ha costretto l’allenatore a rivedere la formazione titolare. La squadra si presenta in campo con diverse assenze importanti, e le scelte di formazione sono in corso di definizione. La partita si avvicina e le scelte di Conte sono al centro dell'attenzione.

Napoli in emergenza infortuni: la probabile formazione contro il Copenaghen. E sul mercato tre colpi da regalare a Conte…Novità importanti! Napoli in emergenza contro il Chelsea: undici assenti per Contel Napoli si presenta alla sfida contro il Chelsea in condizioni di estrema emergenza, con una rosa decimata che rende complicata persino la... Napoli vs Verona: il pareggio che scuote Conte incredulo, il Verona resiste fino all'ultimo respiro Anguissa rientra in gruppo: l'emergenza infortuni del Napoli sta finendo; De Giovanni: La grande emergenza del Napoli ora è la difesa; Verona, col Napoli emergenza infortuni: Sammarco con gli uomini contati; Pure il Verona decimato dagli infortuni: emergenza contro il Napoli. Ferretti: «Nessun metodo certo per spiegare i 37 infortuni del Napoli. De Bruyne? Cinque mesi sarebbero un ottimo recupero»L'emergenza infortuni in casa Napoli finisce sotto la lente degli esperti. A intervenire, nel corso della trasmissione Salite sulla giostra su Stile TV, è stato Andrea Ferretti, ex responsabile ... Infortuni a catena, mercato incompleto e condizione precaria: così il Napoli ha perso terreno nella corsa al titoloSe il passato pesa, il presente ha motivazioni molto concrete. Il Napoli ha pagato soprattutto l'emergenza fisica. Gli infortuni muscolari hanno colpito in serie, smontando l'assetto titolare e costri ...