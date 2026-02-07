Conte | Voglio vedere la reazione all’infortunio di Di Lorenzo Lukaku può giocare con Hojlund ma gli serve tempo

Stefano Conte si mostra deciso a valutare come reagirà la squadra dopo l’infortunio di Di Lorenzo. Il tecnico dell’Inter indica che Lukaku può giocare con Hojlund, ma avverte che ci vorrà tempo perché l’attaccante belga torni ai suoi livelli. La giornata si presenta complicata, anche se alcuni giocatori stanno rientrando in gruppo.

Momento complicato, anche se oggi recuperi dei giocatori. Che partita ti aspetti? Lukaku quanti minuti ha? Conte: “Sentivo prima Giaccherini, parlava di una squadra (il Genoa) che soprattutto in casa ha ritrovato tanto entusiasmo, De Rossi ha definito Marassi il loro fortino. Sappiamo delle difficoltà, ma siamo preparati, non cambieremo il nostro modo di giocare, cercheremo di rubare palla, pressando alto e cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Recuperiamo un giocatore, Rrahmani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio Conte chiede una reazione ai suoi dopo la sconfitta di Di Lorenzo.

