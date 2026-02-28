Gol di Lukaku all’ultimo secondo | il Napoli espugna Verona 2-1

Da anteprima24.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Verona nel match giocato al Bentegodi. Dopo aver pareggiato temporaneamente, gli azzurri hanno segnato il gol decisivo negli ultimi secondi grazie a Romelu Lukaku. La partita si è conclusa con il club partenopeo che ha ottenuto la vittoria in trasferta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli espugna il Bentegodi e batte il Verona 2-1, rimontando il pareggio momentaneo degli scaligeri grazie a un gol di Romelu Lukaku all’ultimo secondo. Una vittoria che rilancia le ambizioni europee degli azzurri e conferma la determinazione di Conte nella gestione delle partite difficili. La gara si era messa subito bene per il Napoli: appena al 2’, Hojlund sblocca il match con un colpo di testa preciso, sfruttando un cross calibrato di Politano. Gli azzurri giocano con grande intensità, spingono sulle fasce e mantengono il controllo del pallone, ma trovano un Verona organizzato che non molla nulla. Edmundsson salva sulla linea un’occasione di Hojlund al 37’ e Montipò compie interventi decisivi in più occasioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gol di lukaku all8217ultimo secondo il napoli espugna verona 2 1
© Anteprima24.it - Gol di Lukaku all’ultimo secondo: il Napoli espugna Verona 2-1

Lukaku torna al gol: Napoli batte Verona 2-1 all’ultimo respiroLukaku raccoglie il cross da sinistra di Giovane e gira di prima intenzione con precisione in porta.

Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero.

Lukaku Redemption at Napoli #2

Video Lukaku Redemption at Napoli #2 ??????

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gol di Lukaku.

Temi più discussi: Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Il Napoli batte il Verona all'ultimo respiro! Ritorna al gol Romelu Lukaku al 95': la sintesi della partita; Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi; Napoli, solo 41' in campo per Lukaku finora: il belga chiede spazio nel finale di stagione.

gol di lukaku allVerona-Napoli 1-2, gol e highlights: Lukaku decide al 96'Il Napoli torna alla vittoria vincendo al Bentegodi: decide un gol di Lukaku in pieno recupero. In avvio sblocca Hojlund che dopo nemmeno 2’ piazza di testa un preciso pallonetto all’angolino. Il dane ... sport.sky.it

gol di lukaku allIl Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiroBig Rom non segnava dal 23 maggio: 285 giorni dopo torna a ruggire e permette ai suoi di conquistare tre punti d’oro in ottica Champions ... tuttosport.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.