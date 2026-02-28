Gol di Lukaku all’ultimo secondo | il Napoli espugna Verona 2-1

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Verona nel match giocato al Bentegodi. Dopo aver pareggiato temporaneamente, gli azzurri hanno segnato il gol decisivo negli ultimi secondi grazie a Romelu Lukaku. La partita si è conclusa con il club partenopeo che ha ottenuto la vittoria in trasferta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli espugna il Bentegodi e batte il Verona 2-1, rimontando il pareggio momentaneo degli scaligeri grazie a un gol di Romelu Lukaku all'ultimo secondo. Una vittoria che rilancia le ambizioni europee degli azzurri e conferma la determinazione di Conte nella gestione delle partite difficili. La gara si era messa subito bene per il Napoli: appena al 2', Hojlund sblocca il match con un colpo di testa preciso, sfruttando un cross calibrato di Politano. Gli azzurri giocano con grande intensità, spingono sulle fasce e mantengono il controllo del pallone, ma trovano un Verona organizzato che non molla nulla. Edmundsson salva sulla linea un'occasione di Hojlund al 37' e Montipò compie interventi decisivi in più occasioni.