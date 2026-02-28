Verona-Napoli 1-2 decide Lukaku al 96esimo

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 2-1 contro l’Hellas Verona in una partita decisa all’ultimo minuto. Lukaku ha segnato il gol vincente al 96º minuto, regalando ai partenopei una vittoria importante. La sfida si è svolta allo stadio di Verona, con il risultato che ha mantenuto il Napoli in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Vittoria all’ultimo respiro per il Napoli di Antonio Conte, che si impone per 2-1 a Verona sugli scaligeri continuando così la propria corsa verso un posto nella prossima Champions League. Il match valido per la 27esima giornata di Serie A viene deciso da Romelu Lukaku, che segna il suo primo gol in campionato al 96esimo minuto. Iniziale vantaggio partenopeo con Hojlund dopo solo due minuti di gioco, pareggio al 65esimo di Akpa Akpro, poi la rete decisiva del centravanti belga. Campani terzi in classifica a 53 punti, a -1 dal Milan. Sono tre i punti di vantaggio sulla Roma quarta, che domani attende la Juventus nel posticipo domenicale, e cinque quelli sul Como, vincente oggi per 3-1 contro il Lecce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona-Napoli 1-2, decide Lukaku al 96esimo Pagelle Verona-Napoli 1-2, i voti della sfida: la decide Lukaku nel finaleIl Napoli torna alla vittoria battendo il Verona e facendo un salto importante verso la qualificazione in Champions League in vista della prossima... Zona Lukaku al Bentegodi: il Napoli espugna Verona al 96?Nella serata di oggi, il Napoli ha ritrovato la vittoria in extremis al termine di una battaglia agonistica che ha infiammato lo stadio Bentegodi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Verona Napoli. Temi più discussi: Verona-Napoli, vietato sbagliare; Verona-Napoli: probabili formazioni e statistiche; LIVE | Verona-Napoli 0-1: Hojlund porta in vantaggio i partenopei; Pronostico Verona-Napoli quote analisi 27ª giornata Serie A. Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale e Conte prende i tre puntiÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it Hellas Verona – Napoli 1-2 cronaca e highlights: Lukaku torna re e la vince al 96’! – VIDEOHellas Verona - Napoli 1-2 cronaca e highlights: il belga decide una gara complicatissima e riscrive la storia Champions. generationsport.it Verona–Napoli 1-2: colpo nel recupero, decide Lukaku Il Napoli parte forte, colpisce subito con Højlund al 2’, viene ripreso da Akpa Akpro al 65’, ma non si arrende. Quando il pareggio sembrava scritto, arriva il guizzo nel recupero: Lukaku al 95’ firma il 2-1 e r - facebook.com facebook Inizia il secondo tempo di Verona-Napoli #VeronaNapoli 0-1 x.com