Modifiche alla viabilità e linee bus deviate in centro a Verona per le Olimpiadi Milano-Cortina

Da veronasera.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Verona ha annunciato modifiche alla viabilità nel centro storico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Da oggi, alcune strade sono chiuse o deviate, e le linee di bus sono cambiate per facilitare i lavori di allestimento della

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Comune di Verona ha disposto alcune modifiche alla viabilità nel centro storico per consentire l'allestimento della "Fase 8 - Front of Teatro and Corso Porta Nuova".PERIODO DI VALIDITÀ - Le misure entreranno in vigore.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Verona Milano Cortina

Cerimonie per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: cambia la viabilità in centro a Verona

Verona si appresta ad accogliere le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando modifiche alla viabilità nel centro città.

Olimpiadi Milano-Cortina, le modifiche alla viabilità in vigore già da fine gennaio

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, le autorità hanno già messo in atto alcune modifiche alla viabilità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Verona Milano Cortina

Argomenti discussi: Modifiche alla viabilità: divieti di sosta e transito il 17 e 18 febbraio; Domenica 8 febbraio c’è Samb – Perugia, le modifiche alla viabilità; ANDRIA MULTISERVICE, lavori su via Rattazzi e via Pontano. Modifiche alla viabilità; Modifiche alla viabilità per l’evento Choco Parade – 14 febbraio 2026.

modifiche alla viabilità eA Faenza modifiche alla viabilità in via Carboni per lavori in un’abitazioneDalle ore 7 alle ore 13, o comunque fino al completamento dell'intervento, la strada sarà soggetta a divieto di transito con relativa chiusura all'altezza ... ravennanotizie.it

Lugo: modifiche alla viabilità in via MariottiNella giornata di giovedì 12 febbraio saranno apportate delle modifiche alla viabilità in via Mariotti, per consentire ai tecnici di Hera di realizzare ... ravennanotizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.