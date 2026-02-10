Modifiche alla viabilità e linee bus deviate in centro a Verona per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il Comune di Verona ha annunciato modifiche alla viabilità nel centro storico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Da oggi, alcune strade sono chiuse o deviate, e le linee di bus sono cambiate per facilitare i lavori di allestimento della

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Comune di Verona ha disposto alcune modifiche alla viabilità nel centro storico per consentire l'allestimento della "Fase 8 - Front of Teatro and Corso Porta Nuova".PERIODO DI VALIDITÀ - Le misure entreranno in vigore.

