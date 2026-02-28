Verissimo | la mamma del piccolo Domenico le medaglie olimpiche e Sebastiano Visintin tra gli ospiti

Silvia Toffanin conduce oggi e domani due puntate di Verissimo su Canale 5. Tra gli ospiti ci sono la mamma del piccolo Domenico, atleti medagliati alle Olimpiadi e Sebastiano Visintin. La conduttrice intervista i protagonisti in studio, offrendo spazio a testimonianze e racconti di vita. Le puntate vengono trasmesse nel fine settimana, con un palinsesto dedicato alle interviste e agli incontri.

Silvia Toffanin torna nel weekend di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 28 febbraio, e domani, domenica 1° marzo. Nella puntata di sabato è atteso il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara per l'arrivo, nella loro vita, della piccola Camilla.

Verissimo: la mamma del piccolo Domenico ospite domenica 28 febbraioA Verissimo si riaccende l'attenzione sul caso del trapianto non riuscito di un bimbo: la madre chiede chiarezza e giustizia sull'accaduto. serial.everyeye.it

