Venus Williams ha lasciato intendere che Serena potrebbe tornare a giocare, ma senza confermare nulla. La ex numero uno del mondo non ha fornito dettagli sulle attività della sorella e ha aggiunto di non averla vista allenarsi recentemente. Le sue parole hanno alimentato le aspettative dei fan riguardo a un possibile ritorno di Serena nel circuito. La situazione resta incerta e da seguire con attenzione.

Venus Williams alimenta l’entusiasmo dei fan su un possibile ritorno in campo di sua sorella Serena. La 44enne statunitense, ex numero uno del mondo e oggi imprenditrice, continua infatti a lasciare indizi che fanno pensare a un rientro nel circuito Wta: dai video degli allenamenti pubblicati sui social alle dichiarazioni che non confermano né smentiscono la notizia, fino alla recente ricomparsa del suo nome nel Testing Pool dell’ITIA, l’elenco delle atlete che possono essere sottoposte ai controlli antidoping. Ad aumentare l’interesse dei tifosi ci ha pensato proprio Venus, presente al Wta 250 di Austin, dove ha commentato la possibilità di rivedere Serena in campo e, chissà, di ritrovare le due sorelle Williams insieme in doppio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venus Williams fa sognare i fan: "Serena di nuovo in campo? Sarebbe bello, vedremo..."

"Tornare in campo?": la reazione di Serena Williams fa sognare i fanIncalzata dalla conduttrice del programma australiano "Today Show", Serena Williams non ha del tutto escluso un suo possibile ritorno in campo: "Ad...

Serena Williams: "Ritorno in campo? Vediamo...". Ma un indizio fa sognare i fanSerena Williams è davvero pronta a un clamoroso ritorno in campo? A oggi, una risposta definitiva non c’è.

Contenuti e approfondimenti su Venus Williams.

Temi più discussi: Tennis: Venus Williams fa sognare i fan, 'doppio con Serena? Sarebbe cool'; La Roma cerca conferme, Gasperini ritrova Dybala; Tennis, Venus Williams fa sognare i fan: Doppio con Serena? Sarebbe cool; Venus Williams stuzzica i fan: ‘Un doppio con Serena sarebbe fantastico’.

Tennis, Venus Williams fa sognare i fan: Doppio con Serena? Sarebbe coolVenus Williams ha parlato in conferenza stampa al Wta 250 di Austin: ornare in doppio con Serena? Voglio dire, non sarebbe 'cool'?Comunque non l'ho mai vista allenarsi, non so dove lo stia facendo. Pe ... napolimagazine.com

Venus Williams diventa una Barbie. E a 45 anni sta per tornare agli US OpenLa nuova Barbie di Venus Williams, parte della prestigiosa collezione Inspiring Women, è un simbolo potente. Indossa l’iconico completo bianco con cui la campionessa vinse Wimbledon nel 2007, ... iodonna.it

ATP/WTA Indian Wells, le wild card: ritornano Venus Williams e Andreescu, Monfils all'ultima partecipazione x.com

Tennis: Venus Williams fa sognare i fan, "tornare in doppio con Serena Sarebbe cool". La 45enne per la prima volta non esclude il ritorno in campo con la sorella #ANSA - facebook.com facebook