Serena Williams non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in campo. Durante l’intervista al

Incalzata dalla conduttrice del programma australiano "Today Show", Serena Williams non ha del tutto escluso un suo possibile ritorno in campo: "Ad oggi non è un sì e non è un no. Mi sto godendo la vita, vedremo cosa accade”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Tornare in campo?": la reazione di Serena Williams fa sognare i fan

Serena Williams ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno in campo, ma senza conferme ufficiali.

