Serena Williams ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno in campo, ma senza conferme ufficiali. Durante un’intervista al Today Show in Australia, la tennista ha detto:

Serena Williams è davvero pronta a un clamoroso ritorno in campo? A oggi, una risposta definitiva non c’è. La leggenda statunitense apre le porte a un possibile rientro, ma allo stesso tempo evita qualsiasi conferma. Anche nell’ultima intervista rilasciata, l’ex numero uno del mondo, oggi 44enne, ha lasciato intendere che un ritorno non è da escludere, pur senza indicare tempi o certezze per un eventuale rientro in questa stagione. Nell'intervista al programma australiano Today Show, la domanda era inevitabile. Lo scorso dicembre, infatti, il nome di Serena Williams era comparso nell’International Registered Testing Pool, l’elenco degli atleti che possono essere sottoposti a controlli antidoping: un dettaglio che aveva immediatamente riacceso le voci su un possibile comeback. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serena Williams: "Ritorno in campo? Vediamo...". Ma un indizio fa sognare i fan

