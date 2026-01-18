Il primo evento del SailGP 2026 si è concluso con la vittoria di Emirates Great Britain a Perth, segnando l’inizio della sesta edizione del circuito velico internazionale. La competizione, riservata ai catamarani foiling F50, vede una crescita dell’Italia, che continua a migliorare le proprie performance in questa disciplina. La stagione promette sfide interessanti e un continuo sviluppo delle squadre coinvolte nel prestigioso circuito.

Va in archivio con la vittoria di Emirates Great Britain a Perth il primo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito velico internazionale riservato ai catamarani foiling F50 ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Il team britannico si è reso protagonista di un day-2 eccezionale sulle acque australiane, ottenendo la qualificazione per l’ultimo atto ed imponendosi nella Finale a tre. I campioni SailGP in carica cominciano dunque nel migliore dei modi la nuova stagione, con il timoniere Dylan Fletcher che ha fatto la differenza nella giornata odierna vincendo due regate di flotta su tre (con un quarto posto nell’ultima prova) e aggiudicandosi il Match Race decisivo davanti all’ Australia di Tom Slingsby e alla Francia di Quentin Delapierre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Gran Bretagna in trionfo nel primo SailGP dell’anno a Perth. Italia in crescita

Vela, l’Italia è ottava dopo una giornata al SailGP di Perth. Esordio trionfale per Artemis

La prima giornata del SailGP 2026 a Perth ha visto l’Italia classificarsi ottava, segnando l’inizio della stagione 2026 del circuito internazionale dedicato ai catamarani foiling F50. La competizione, ideata da Larry Ellison e Russell Coutts, rappresenta un importante evento nel panorama velico mondiale, offrendo agli appassionati uno sguardo sulle sfide e le strategie di equipaggi e velisti di livello internazionale.

Leggi anche: Vela, Italia sul podio nel SailGP: prima volta ad Abu Dhabi! L’Emirates Great Britain vince il circuito

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Che pasto sarebbe senza il gran finale Affondare il cucchiaino in questa morbidezza è il modo migliore per coronare un pranzo perfetto. Tra note di cacao e consistenze vellutate, lasciatevi tentare dalla dolcezza: da Vela, ogni peccato di gola è perdonato. - facebook.com facebook