A Varese, la polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione di droga a fini di spaccio, trovandolo in auto con sostanze stupefacenti. Contestualmente, un minorenne è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato, coinvolto nello stesso episodio. L’intervento ha portato alla cattura dell’adulto e alla segnalazione dell’adolescente.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un minorenne per lo stesso reato in concorso. I due sono stati sorpresi da personale della sottosezione Polizia stradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona, durante un servizio di pattugliamento lungo l'autostrada A8, nei pressi della barriera di Gallarate Ovest. Nell'auto, sul pianale poggiapiedi lato passeggero, è stata sequestrata una busta termosaldata contenente marijuana e un'ulteriore confezione con quattro porzioni di hashish per un peso complessivo superiore ai 350 grammi. La perquisizione personale e dell'auto ha permesso agli agenti di rinvenire ulteriore droga: sette involucri di cocaina nascosti negli abiti del minorenne e più di 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Varese: sorpresi in auto con droga, un arresto, denunciato un minore

