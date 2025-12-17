Capodimonte | sorpresi con la droga La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne e un 32enne

Nella zona di Capodimonte, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne e un 32enne dopo un inseguimento all’Arenella. Durante l’operazione sono stati sequestrati hashish, denaro contante e telefoni cellulari, segnando un passo importante nella lotta allo spaccio di droga nel territorio.

Fermati dopo un inseguimento all’Arenella: sequestrati hashish, denaro contante e telefoni cellulari. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne e un 32enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Capodimonte, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

