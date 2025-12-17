Capodimonte | sorpresi con la droga La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne e un 32enne

Nella zona di Capodimonte, la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne e un 32enne dopo un inseguimento all’Arenella. Durante l’operazione sono stati sequestrati hashish, denaro contante e telefoni cellulari, segnando un passo importante nella lotta allo spaccio di droga nel territorio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.