Uomo e donna con figlio minorenne sorpresi in auto con droga e coltelli

Un uomo e una donna sono stati fermati con droga, coltelli e denaro nascosti nell’auto. La loro presenza con il figlio minorenne ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine durante un controllo di routine. Gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e armi nelle persone coinvolte. La polizia ha sequestrato tutto e ha portato i tre in commissariato. La vicenda ha suscitato clamore tra i residenti della zona.

Un uomo e una donna sono stati arrestati perché trovati in auto con droga, coltelli e soldi. Insieme a loro anche il figlio minorenne di lei. E' l'esito delle attività antidroga messe in campo a Caserta dai carabinieri. I due sono stati notati dai militari mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, in compagnia del figlio minore della donna, di appena 10 anni. L’atteggiamento sospetto avrebbe indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 36,5 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Alto impatto la vigilia di Natale: un uomo e una donna sorpresi con la droga

In auto con i coltelli, due giovani denunciati: uno è minorenneDue giovani, tra cui un minorenne di Ravenna, sono stati fermati dalla Polizia Locale mentre viaggiavano in auto con coltelli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Blog | Il papà eroe ha stancato. Perché la paternità moderna non porta parità di genere - Alley Oop; Vende sesso con la moglie a più di 120 uomini: accuse pesantissime per il marito; Influenza: è vero che gli uomini soffrono di più?; Uomini e Donne, Rosanna chiude con Alessio dopo aver scoperto che ha avuto momenti d’intimità anche con un'altra donna.

Spaccio di coppia nel centro storico: uomo e donna finiscono in manetteI poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso e bloccato i due indagati, trovando l’uomo in possesso di 26 involucri di hashish, 11 di marijuana e di 195 euro, suddivisi ... napolitoday.it

Olbia, rissa in centro: arrestati un uomo e una donnaOlbia Urla in strada, poi le mani e infine l’intervento dei carabinieri: una lite in pieno centro è finita con l’arresto di un uomo e una donna. La discussione tra i due, iniziata davanti ad alcuni pa ... lanuovasardegna.it

Un uomo di 84 anni ha investito una donna di trent’anni a Milano e poi è scappato. Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato e denunciato - facebook.com facebook

Inoltre, permettetemi una piccola riflessione: pensate a che cosa sarebbe potuto succedere se, invece che una donna, quei commenti e quel video li avesse fatti un uomo nei confronti di dottoresse, infermiere e OSS. ... Provate a immaginare 3/3 x.com