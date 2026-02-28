Vanno a ciaspolare all' Alpe Devero ma si bloccano sulla neve | salvati dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 febbraio, due escursionisti che stavano facendo ciaspolate all’Alpe Devero si sono trovati in difficoltà a causa di una improvvisa perdita di percorso sulla neve. I vigili del fuoco del comando del Verbano CusioOssola, con l’elicottero Drago e il personale del distaccamento di Domodossola, sono intervenuti rapidamente per il soccorso. La zona coinvolta si trova in alta quota e la neve era particolarmente compatta.