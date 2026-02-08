Resegone papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone | salvati dai vigili del fuoco

Questa mattina un’operazione di salvataggio ha coinvolto i vigili del fuoco di Lecco. Un papà e suo figlio di Legnano sono rimasti bloccati in un canalone del Resegone, sopra i 1.000 metri di quota, mentre cercavano di scendere dalla montagna. I soccorritori sono intervenuti con tempestività e li hanno tratti in salvo, evitando conseguenze più gravi. La neve e il fondo scivoloso avevano complicato la discesa dei due, che ora stanno bene.

Lecco, 8 febbraio 2026 – Padre e figlio bloccati in mezzo alla neve in un canalone del Resegone, a 1.500 metri di quota. Li hanno recuperati e salvati i Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero. La salita sul Resegone. Papà e figlio di Legnano, di 45 anni il genitore e di 20 il ragazzo, si sono avventurati lungo le pendici del Resegone. Non erano né adeguatamente equipaggiati e neppure in grado di affrontare il percorso che invece hanno imboccato. Si sono così ritrovati bloccati in mezzo alla neve, a circa 1.500 metro di quota, in un punto molto esposto, a metà del Canalone Bobbio, una delle vie di risalite attrezzate con corde e catene, ma adatta solo a escursionisti esperti.

