Vannacci e l’Iran | Usa sono aggressori adesso l’Europa dia armi e soldi agli ayatollah

Un politico ha dichiarato che gli Stati Uniti sono aggressori nei confronti dell’Iran e ha chiesto all’Europa di fornire armi e denaro ai governanti di Teheran. La sua affermazione è stata pronunciata a Firenze e si riferisce alla percezione di un conflitto tra le due nazioni, con la richiesta di sostenere l’Iran finanziariamente e con armi.

Firenze, 28 febbraio 2026 – “Gli Stati Uniti attaccano l’Iran. C'è un aggressore e un aggredito. Quindi ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. Poi mi aspetto che i Paesi europei varino aiuti in termini di armi e sostegno per gli ayatollah e che Bruxelles vari un pacchetto di sanzioni per mettere in ginocchio l'economia degli Stati Uniti”. Lo dice il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in un video pubblicato su X. Attacco all'Iran, a Tel Aviv la gente si rifugia in un hotel (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) "Dovrà intervenire l'Onu, perché è stato violato il diritto internazionale e poi tutti gli atleti e gli artisti americani dovranno essere esclusi dalle competizioni sportive e culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacci e l’Iran: “Usa sono aggressori, adesso l’Europa dia armi e soldi agli ayatollah” Vannacci: “L’Europa adesso manderà armi al Venezuela?”ROMA - "Ora Von der Leyen congelerà gli assetti finanziari Usa in Europa e farà un debito comune da 90 miliardi per mandare armi al Venezuela? Mentre... Leggi anche: Iran, Trump lancia l’ultimatum e gli ayatollah scrivono all’Onu: “Usa sono rischio reale di aggressione” Una selezione di notizie su Vannacci. Temi più discussi: Sondaggi politici, Corona prenderebbe più voti di Vannacci alle elezioni: cosa dicono le ultime rilevazioni; Sondaggi, il partito di Vannacci inizia la sua discesa: in calo dello 0,2% mentre risale (di poco) la Lega; Mi hanno invitato, Vannacci arriva a Sanremo 2026?; Supermedia: il partito di Vannacci si conferma al 3%. Vannacci e l’Iran: Usa sono aggressori, adesso l’Europa dia armi e soldi agli ayatollahIl leader di Futuro Nazionale provocatorio sui social dopo l’attacco a Teheran. Napoli (Azione): Il generale è andato in tilt ... lanazione.it Vannacci, Usa aggressore, e ora? Ue sosterrà Iran e Calenda visiterà i Pasdaran?Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. C'è un aggressore e un aggredito. Quindi ora mi aspetto che Frau von der Leyen costituisca un fondo da 90 miliardi da elargire a Teheran. (ANSA) ... ansa.it Lo Stabilicum riporta Vannacci nel centrodestra. E ora il generale vuole le preferenze Di Luca Roberto - facebook.com facebook Bacciga, il legale veronese condannato per il saluto romano, va con Vannacci x.com